الجزائر.. اعتقال «شخصيات كبيرة» سربت معلومات إلى إسرائيل

أعلنت الجزائر عن “اعتقال شخصيات كبيرة في البلاد، قالت إنها سربت معلومات سرية وخطيرة لصالح الاستخبارات الإسرائيلية”.

وذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية، أنه تم “اعتقال نجل مسؤول جزائري رفيع مع العديد من الشخصيات الأمنية في البلاد، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وتسريب معطيات حساسة تهدد الأمن القومي الجزائري”.

وذكرت الصحيفة، “أن النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية، التمس بمجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة الإعدام لنجل مسؤول سامي سابق يدعى “و.ب”، كما التمس إدانة مضيفي طيران بالجوية الجزائرية بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا”.

وبحسب الصحيفة، “جاءت هذه الالتماسات بعد متابعة نجل المسؤول السابق بتهمة التخابر، حيث “تم اكتشاف عقد اجتماعات مشبوهة جمعته مع سياسيين وأمنيين تابعيين للمخابرات الإسرائيلية في اختراق استخباراتي خطير”.