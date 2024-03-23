الجزائر: الإعلان عن موعد مسبق للانتخابات الرئاسية يوم 7 سبتمبر

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: “ترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا خصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حدد تاريخها يوم السبت 07 سبتمبر 2024، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 08 جوان 2024”.

وقالت الوكالة في تقرير لها بخصوص القرار أنه “فاجأ الكثيرين، إذ أثار رئيس الجمهورية ضمن حرصه على الشفافية, ارتباك خصومه ونوعا ما حلفائه بهذا الإعلان الذي يبدو حادا في الشكل، ولكنه متماسك في المضمون”.

وبينت الوكالة أن القرار له عدة مغازي، منها ” العودة إلى الوضع الطبيعي، وهو الإشارة الرسمية للخروج من الأزمة الجزائرية فالدولة الجزائرية ليست في أزمة أو في حالة طوارئ بل استعادت استقرارها وتوازن مؤسساتها”.

واعتبرت الوكالة أن المغزى الثاني هو “العودة الدائمة إلى الشعب، صاحب القرار الوحيد والمحاسب الوحيد لما أنجزه رئيس الجمهورية” بينما المغزى الثالث هو “الحسابات الجيوسياسية”.