الجزائر.. الرئيس «تبون» يتخذ خطوة مفاجئة في قيادة البنك المركزي!

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، محافظ بنك الجزائر المركزي، صلاح الدين طالب، من منصبه، وفق بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وكلّف الرئيس تبون نائب المحافظ معتصم بوضياف بتولي منصب محافظ البنك المركزي بالإنابة حتى إشعار آخر، وسط متابعة واسعة من الأوساط الاقتصادية المحلية والدولية.

ولم توضح الرئاسة الأسباب الدقيقة للإقالة، التي تأتي في وقت حساس تشهد فيه الجزائر جدلاً حول عدد من الملفات الاقتصادية المهمة التي يديرها البنك المركزي.

ويأتي على رأس الملفات المثيرة للجدل منحة السفر، التي تُقدر بحوالي 750 يورو للمسافرين البالغين و300 يورو للقصر، والتي تعرضت لانتقادات بسبب استغلالها عبر تهريب العملة وبيعها في السوق الموازية.

كما أثار قرار البنك المركزي الأخير بمنع إيداع الأموال نقدًا في الحسابات البنكية تساؤلات حول تأثيره على السيولة النقدية في السوق، وجهود السلطات للحد من انتشار السوق الموازية.

ويواجه البنك تحديًا كبيرًا في إدارة فارق أسعار الصرف بين السعر الرسمي للعملات الأجنبية، الذي يقدر بنحو 150 دينارًا لليورو، والسوق الموازية التي تتجاوز 280 دينارًا، ما دفع بعض المسافرين لاستخدام ممارسات غير قانونية للاستفادة من فرق السعر.

ويُذكر أن صلاح الدين طالب تولى منصب محافظ بنك الجزائر منذ مايو 2022، خلفًا لرستم فاضلي، وكان قبل ذلك رئيس مجلس النقد والقرض، ولعب دورًا بارزًا في السياسات النقدية للبلاد.

ويعد بنك الجزائر الهيئة السيادية المسؤولة عن إصدار النقد وضمان الاستقرار المالي وإدارة العملة وسعر الصرف.