الجزائر: القبض على الصحفي خالد درارني بتهمة «المساس بوحدة الوطن»

يأتي احتجاز درارني بعد أيام من سجن زعيم المعارض كريم طابو [انترنت]

نقلت وكالة رويترز عن منظمة مراسلون بلا حدود إن الشرطة الجزائرية القت القبض على الصحفي البارز خالد درارني بتهمة “المساس بوحدة الوطن”.

وحسب الوكالة كان درارني يغطي الاحتجاجات التي هزت الجزائر معظم أوقات العام الماضي، وأجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل نيسان 2019. وتوقفت الاحتجاجات بسبب فيروس كورونا.

وأضافت أن وزارة العدل لم تصدر بيانا بشأن احتجاز درارني.

وأشارت يأتي احتجاز درارني بعد أيام من سجن زعيم معارض بارز آخر هو كريم طابو.

فيما سجنت السلطات أيضا العديد من الشخصيات البارزة بمن فيهم رجال أعمال وكبار المسؤولين أو كبار المسؤولين السابقين المرتبطين ببوتفليقة بتهم فساد.

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