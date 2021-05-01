الجزائر: الوضع في ليبيا من أولويات اجتماعات مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي

أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، محادثات هاتفية، مع زيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، حول سبل الدفع بمسار السلم والمصالحة في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت عن بوقدوم قوله، إن المحادثات التي جرت بينه وبين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، تركزت حول سبل ترقية المساعي المشتركة للدفع بمسار السلم والمصالحة في ليبيا وذلك في ظل تولي الجزائر رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي.

وترأس الجزائر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خلال الشهر الجاري، وهي الرئاسة التي ستعمل خلالها مع نظرائها في المجلس، على تعزيز أجندة السلام والأمن في إفريقيا ومواجهة التحديات الحالية في القارة.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن هذه الرئاسة الشهرية ستتميز باجتماعات مهمة حول الأوضاع في ليبيا ومالي.

تحسبا لتولي الجزائر رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي، تحادثت مع زميلتي نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا، حول سبل ترقية مساعينا المشتركة للدفع بمسار السلم والمصالحة في هذا البلد الشقيق. pic.twitter.com/Ehf2wyk19b — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) April 30, 2021