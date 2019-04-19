الجزائر تؤكد دعمها لحكومة الوفاق الوطني

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مساء الخميس رئيس الجمهورية الجزائرية عبد القادر بن صالح، الذي أكد تضامن بلاده حكومة وشعباً مع حكومة الوفاق الوطني، من أجل إقامة دولة مدنية يحكمها الدستور.

وتناول اللقاء الذي عُقِد بقصر المرادية، في العاصمة الجزائر دعم الجزائر للمسار السياسي وجهود حكومة الوفاق لإرساء الأمن والاستقرار، وشدد على ضرورة وقف العدوان على مدينة طرابلس من قبل قوات حفتر.

من جانبه أكد النائب معيتيق على أن أمن ليبيا من أمن الجزائر، وأن حكومة الوفاق قادرة على صد العدوان وتعول على دور الجزائر لتوضيح ذلك للمجتمع الدولي للتنديد بالعدوان غير المبرر للانقلاب على الشرعية، وفق قوله.