الجزائر تؤكد دعمها للانتخابات البرلمانية والرئاسية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، السفير الجزائري لدى ليبيا عبد الكريم ركايبي، في أول لقاء رسمي بين الجانبين هذا الأسبوع.

وناقش اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين ليبيا والجزائر، حيث أكد السفير الجزائري دعم الرئيس الجزائري والحكومة الجزائرية للشعب الليبي في سبيل الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.

من جانبه، شدد الرئيس الدكتور محمد تكالة على ضرورة أن تلعب الجزائر دورها في دعم الوصول إلى التسوية النهائية والشاملة لكافة التحديات التي تواجه العملية السياسية في ليبيا، مؤكداً أن عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين يجعل للجزائر دوراً محورياً في إيجاد الحلول السياسية.

وأضاف أهمية توحيد المواقف على مستوى الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية لتحقيق الاستقرار السياسي.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع حركة التجارة والسياحة، مع التأكيد على أهمية فتح معبر الدبداب الحدودي واستئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والجزائر، لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط أواصر الأخوة بين الشعبين.