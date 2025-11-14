الجزائر تؤكد دعمها للجهود الأممية لتحقيق تسوية سياسية مستدامة في ليبيا

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، اليوم في الجزائر، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف.

وجدد الوزير عطاف التزام الجزائر، إلى جانب الدول المجاورة، بدعم الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة في ليبيا، مؤكدًا دعم بلاده لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشددًا على أن الجهود الإقليمية تُكمل دور البعثة الأممية.

واطلعت الممثلة الخاصة الوزير على خارطة الطريق السياسية التي قدّمتها إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي، موضحة أهدافها والتحديات المتعلقة بتنفيذها.

وأكد الجانبان ضرورة أن تكون العملية ليبية القيادة والملكية، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات وطنية شاملة تعكس إرادة الشعب الليبي وتعزز الاستقرار السياسي في البلاد.