الجزائر تؤكد دعم جهود حكومة الوحدة للوصول إلى انتخابات نزيهة وشرعية

أكدت السلطات الجزائرية، دعمها لجهود حكومة الوحدة الوطنية للوصول الى انتخابات نزيهة وشرعية.

​​​​​​​جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ووزير خارجيته رمطان لعمامرة، على نحو منفصل وزيرة خارجية حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش التي وصلت الجزائر مساء الخميس.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المنقوش، إنّ زيارتها جاءت لدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية الليبية للوصول الى انتخابات نزيهة وشرعية.

وأوضحت المنقوش أنّ الرئيس تبون أكد التزامه وبلاده بدعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية وصولا إلى انتخابات نزيهة قريبا، مشيرة غلى أنّ الحل الوحيد للشعب الليبي هو الشرعية والانتخابات وصولا إلى بر الأمان وتحقيق الاستقرار.

ولفتت الوزيرة أنّها تشاورت مع الرئيس تبون بشأن ملفات ثنائية بين البلدين مضيفة أنّ الحديث تركز حول أهمية استقرار ليبيا كونه استقرار للمنطقة ككل.