الجزائر تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى التشيك

أعلنت شركة الطاقة “سوناطراك” الجزائرية أنها “بدأت منذ 1 أكتوبر الماضي، في تسليم أولى كميات الغاز الطبيعي للشركة التشيكية “شاز”.

وأوضحت “سوناطراك” في بيان، أن “هذا الغاز المخصص لتزويد جمهورية التشيك يتم نقله عبر خط الأنابيب الذي يربط الجزائر بإيطاليا، متوجا بذلك مفاوضات مثمرة استمرت لمدة عامين”، مشيرة إلى أن “هذا العقد يشكل حجر الأساس للتعاون مع ” شاز” بهدف تعزيز علاقتهما على المدى الطويل”.

ونوهت الشركة الجزائرية المملوكة للدولة، “بأن هذا العقد الأول سيسمح لها بالاستحواذ على حصة في السوق الغازي التشيكي، كما يمكّنها أيضا من تعزيز دورها كمورد موثوق وطويل الأمد للغاز الطبيعي في السوق الأوروبية”.