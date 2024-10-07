الجزائر تتخذ قراراً بشأن جواسيس لإسرائيل دخلوا أراضيها

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سبب فرض “الفيزا” على الرعايا المغاربة الذين يدخلون إلى البلاد.

وقال تبون: “تم فرض الفيزا “تأشيرة دخول” على حامي الجواز المغربي، لأسباب أمنية وسياسية”، مضيفا: “لدينا شكوك بأن عملاء وجواسيس صهاينة دخلوا الجزائر بجوازات سفر مغربية”.

وقال تبون: “الشعب المغربي شعب شقيق، ولا نكن له سوى المودة ونتمنى له الخروج من المرحلة الحالية”، مضيفا: “لن نطرد أي رعية مغربي من الجزائر بشرط أن يلتزم بالقانون”.

وحسب صحيفة “النهار” الجزائرية، بخصوص انضمام الجزائر إلى منظمة البريكس، قال تبون: “لم تعد إلينا الرغبة في الإنضمام إلى هذه المنظمة”، مضيفا: “من حاول منع دخول الجزائر إلى البريكس عليه يعرف أنه لم و لن يؤثر في الجزائر والمستقبل كشاف”.

يذكر أنه ووفق بيان الخارجية الجزائرية، “بعد نحو 3 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، فرضت الجزائر التأشيرة على حاملي الجواز المغربي، لأسباب أمنية”.