الجزائر تتصدر المشهد النفطي عالمياً.. عقود تاريخية تُنعش قطاع المحروقات العربي

حققت الجزائر صدارة عالمية في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية خلال شهر يوليو 2025، بعد توقيعها 5 عقود تطوير استراتيجية في قطاع النفط والغاز، لتسجّل أكبر طفرة استثمارية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، بمشاركة شركات عالمية وبموجب قانون المحروقات الجديد الذي يُحفز الشراكات الأجنبية طويلة الأجل، وفق تقرير منصة الطاقة.

استثمارات جزائرية غير مسبوقة

الجزائر أبرمت الصفقات مع 8 شركات دولية كبرى لتطوير 5 مربعات استكشافية من أصل 6، في عقود تمتد لـ30 عامًا، تتضمن 7 سنوات لأعمال الاستكشاف، وبتكلفة استثمارية مبدئية تجاوزت 606 ملايين دولار.

وتغطي الصفقات احتياطيات تُقدَّر بـ 700 مليار متر مكعب من الغاز و560 مليون برميل من النفط الخام، ما يجعلها الأكبر على الإطلاق منذ تعديل الإطار القانوني للاستثمار في الطاقة.

صفقة ضخمة مع “إيني” الإيطالية

ضمن هذه الصفقات، جاءت اتفاقية سوناطراك مع شركة “إيني” الإيطالية لاستغلال حقل “زُمول الكبير” في حوض بركين شرقي حاسي مسعود، كأحد المحاور الرئيسية في خطط الجزائر لتعزيز صادراتها من المحروقات إلى أوروبا، في ظل تسارع الطلب بعد اضطرابات الإمدادات من مناطق أخرى.

حضور عربي قوي في صفقات يوليو

ولم تقتصر الريادة على الجزائر فقط، بل شهدت الدول العربية الأخرى حضورًا لافتًا ضمن أكبر صفقات الشهر، في وقت يتسابق فيه المستثمرون الدوليون على مشروعات النفط والغاز في المنطقة، في ظل تصاعد أهمية أمن الطاقة عالميًا.

العراق في المركز الثاني

العراق حلّ ثانيًا بعد توقيعه اتفاق مبادئ مع شركة HKN الأميركية لتطوير حقل حمرين النفطي، بهدف رفع الإنتاج إلى 60 ألف برميل يوميًا. هذا التطوير يشكّل جزءًا من خطة بغداد لتعظيم إنتاج الحقول المتوسطة والمغمورة وزيادة الإيرادات غير المرتبطة بالحقول العملاقة.

مصر تدخل المشهد بعقد بحري متطور

مصر عززت مكانتها في قائمة الصفقات بفضل عقد جديد فازت به شركة Subsea 7 العالمية، يشمل عمليات بحرية معقدة في البنية التحتية النفطية، بتكلفة تتراوح بين 50 و150 مليون دولار.

ويتضمن المشروع تركيب خطوط أنابيب مرنة وكابلات تحت البحر، على أن يبدأ التنفيذ الميداني في عام 2026، بعد استكمال أعمال التصميم والهندسة من مكاتب فرنسا، والبرتغال، ومصر.

النرويج تختتم القائمة

أما المركز الخامس فكان من نصيب النرويج، من خلال قرار استثماري لتوسعة حقل يوهان سفيردروب، أكبر حقل نفطي في غرب أوروبا.

وتهدف الصفقة إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير الحقل، ورفع طاقته الإنتاجية وسط تزايد اعتماد أوروبا عليه كمصدر رئيسي للنفط والغاز.