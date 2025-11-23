الجزائر تحذر من مخدر للأعصاب يهدد سلامة الفتيات

أطلق محافظ مدينة غرداية في الجزائر تحذيراً عاجلاً، طالب فيه الجهات الدينية والاجتماعية برفع درجة اليقظة إثر ظهور مخدر جديد يُستخدم في حالات تهدد سلامة الفتيات.

ووفق الوثيقة الرسمية الصادرة يوم 19 نوفمبر الجاري والموجهة إلى مدير الشؤون الدينية والأوقاف ومدير النشاط الاجتماعي، فإن المخدر المعروف باسم GBH هو مادة سائلة عديمة اللون والرائحة يمكن خلطها بسهولة بالمشروبات، مما يجعل اكتشافها صعباً على الضحية.

وأشار التحذير إلى أن المادة تؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبي، حيث تسبب فقدان الوعي، شلل الحركة، ضعف القدرة على المقاومة، وزيادة الإثارة الجنسية، كما يمكن استهلاكها عن طريق الفم أو الوريد.

وأكد المحافظ على ضرورة تنظيم حملات توعية عاجلة، خاصة في المساجد، لتثقيف المواطنين وتحذير الفتيات من مخاطر هذا المخدر الخطير، مشدداً على أهمية التعاون بين القطاعات الدينية والاجتماعية لمواجهة الظاهرة.