الجزائر تحذّر من المساس بسيادتها..  رئيس الأركان: يجب تعزيز القدرات العسكرية  

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، أن “تحقيق الأمن والاستقرار هو المفتاح الذي يمكّن الجزائر من الحصول على المكانة التي تتطلع إليها بين الأمم”.

وحذّر عبر تصريحات نقلتها صحيفة “الشروق” الجزائرية من “الأهداف الخفية لـ”أعداء الشعب الجزائري”، مبينًا أن “هؤلاء لا يستطيعون تقبل فكرة أن الجزائر دولة مستقلة يحافظ أبناؤها على إرثهم الثوري والحضاري”.

وأشار شنقريحة إلى أن “أعداء الجزائر لم يتمكنوا من استيعاب التمسك الراسخ لأبناء البلاد بقيم وطموحات ثورتهم التحريرية المجيدة، وهي الثورة التي لعبت دورًا حاسمًا في القضاء على الاستعمار على مستوى العالم”.

كما أضاف بأن “هذا الوضع يجعل الجزائر هدفًا مستمرًا لهؤلاء الأعداء”، وأكد “ضرورة تعزيز القدرات العسكرية للبلاد وتفعيل أدوات الردع للدفاع عن السيادة الوطنية والأمن والمقدرات الاقتصادية”.

واختتم الفريق أول السعيد شنقريحة، قائلا: “سنبقى في الجيش الوطني الشعبي، رفقة كافة الوطنيين المخلصين، حريصين أشد الحرص، على الحفاظ على هيبة الجزائر وعزة شعبها، من خلال تمتين دعائم قدرتنا العسكرية واستنهاض أداتها الرادعة، لتكون دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التفكير في المساس بسيادة الجزائر وأمنها الوطني ومقدراتها الاقتصادية”.

يذكر أنه “ووفقًا لإحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي، يحتل الجيش الجزائري المرتبة الثانية أفريقيًا والثالثة عربيًا، ويأتي في المرتبة الـ26 بين أكبر 145 جيشًا في العالم لعام 2025″.