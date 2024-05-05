الجزائر تخصص «2000» مسكن وظيفي لأئمة المساجد

وافقت الرئاسة الجزائرية على توفير ما يقارب 2000 مسكن وظيفي لصالح أئمة المساجد في جميع المناطق الجزائرية.

وكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن ”رئيس الجمهورية قد أعطى الموافقة نهاية الأسبوع الماضي للتكفل و توفير المساكن الوظيفية لحوالي 2000 إمام كمرحلة أولى من أصل 4900 ملف تم رفعه في هذا الخصوص إلى السلطات العليا للبلاد”.

وسيتم تنفيذ هذا القرار حسب بلمهدي “بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران والمدينة ، ويأتي تلبية لمطالب الأئمة في هذا الخصوص وهو ما يترجم دعم الدولة لقطاع الشئون الدينية والأوقاف بشكل عام و للأئمة بشكل خاص” .

و في سياق آخر كشف ذات المسؤول الحكومي أنه “تقرر استحداث هيئة وطنية للإقراء قريبا، يشرف عليها مجموعة من كبار القراء و مهمتها دراسة و اعتماد إجازات الشيوخ المقرئين”.