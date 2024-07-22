الجزائر تخمد 26 حريقا طالت غابات ومحاصيل في عدة ولايات

أخمدت فرق الدفاع المدني الجزائرية 26 حريقا خلال 24 ساعة، طالت غابات وأحراش ومحاصيل زراعية وأشجار مثمرة أغلبها وسط وشرق البلاد، دون خسائر بشرية.



وأعلن الدفاع المدني، في بيان الاثنين، إخماد 26 حريقا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأفاد بأن أكبر ولاية متضررة هي بجاية الساحلية في منطقة القبائل، بمجموع 10 حرائق طالت غابات وأحراش، دون تسجيل خسائر بشرية.



وأضاف أنه تم إخماد 7 حرائق نهائيا في الولاية، وبينما أُخمدت ثلاثة أخرى فإنها تظل تحت المراقبة، كما أُخمدت حرائق بولايات ميلة وبرج بوعريريج وسكيكدة وسطيف (شرق) وتيزي وزو بمنطقة القبائل (وسط) وتلمسان (غرب)، وفق البيان.



وحسب الدفاع المدني، أخمدت فرق الإطفاء أيضا 9 حرائق طالت حقولا زراعية (حبوب) وأشجار مثمرة (فواكه) ونخيل بولايات على غرار بسكرة والمنيعة (جنوب)، والمدية وعين الدفلى (وسط) وقالمة (شرق).