الجزائر تدعو الليبيين لتعزيز الوحدة الوطنية وتجاوز الانقسام

أكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، “ضرورة أن يقود الشعب الليبي عملية سياسية تهدف إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات شفافة وشاملة“.

و شدد بن جامع خلال مؤتمر صحفي على “أهمية أن تكون العملية السياسية ملكية وقيادة من قبل الليبيين أنفسهم، مع دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد”.

وأشار بن جامع إلى قلقه من استمرار الأزمة الليبية بسبب التدخلات الأجنبية المتزايدة، التي ينبغي أن تتوقف فورا، مؤكدا على ضرورة العمل من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا، لتعزيز الوحدة الوطنية وتجاوز الانقسامات.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على الأصول الليبية المجمدة وعدم الاستيلاء عليها، مطالبا بأن يستفاد منها لصالح الشعب الليبي في المستقبل.

وأوضح بن جامع أن نظام الجزاءات المفروض على ليبيا يجب أن يعتبر آلية حماية تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للسلام، وليس نظاما عقابيا.

وفيما يتعلق بقرار حظر الأسلحة، أكد بن جامع على ضرورة تفعيل هذا القرار بشكل حقيقي لضمان استقرار ليبيا وتحقيق الأهداف السياسية المرجوة.