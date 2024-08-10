الجزائر تدعو جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس

أعلنت الجزائر عن تقاسمها وبشكل كلي وكامل الانشغالات التي أعربت عنها الأمم المتحدة بشأن الحشد والتعبئة الأخيرة للقوات في مختلف مناطق ليبيا، لاسيما المناطق الجنوبية والغربية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية، في بيان لها اليوم السبت، “إنه بالنظر إلى تعدد وتنوع وتشعب العراقيل التي لا تزال تواجه مسار البحث عن تسوية سلمية للأزمة الخطيرة التي يعيشها هذا البلد الشقيق فإن وقف المواجهات والصدامات بين الإخوة الفرقاء يُعد مكسبا بالغ الأهمية ينبغي الحفاظ عليه مهما كان الثمن”.

ودعت الجزائر جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس والتبصر لتجنيب بلدهم وشعبهم التداعيات المأساوية لاستئناف المواجهات التي ستكون أولى ضحاياها كافة الأهداف التي ينشدونها من إيجاد حل سلمي للأزمة، ومن تحقيق المصالحة بين الليبيين ومن إعادة توحيد المؤسسات، وخاصة الأمنية، ومن وضع حد للتدخلات الأجنبية، وفتح عهد جديد من الأمن والاستقرار والازدهار.