الجزائر تدعو لاستباق التحولات الدولية.. الجيش يرفع مستوى الجاهزية

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، الأحد، أن الوضع الدولي الراهن يشهد تحولات جيوسياسية متسارعة وخطيرة، داعياً إلى رفع الوعي بتداعيات هذه التحولات على دول الجنوب، خصوصاً في سياق تزايد التدخلات العسكرية وتراجع دور المنظمات الدولية.

جاء ذلك خلال مراسم تقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك بمقر وزارة الدفاع الوطني بالجزائر العاصمة، بحضور قائد القوات البرية وقادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني، وعدد من المسؤولين العسكريين البارزين.

وقال الفريق أول السعيد شنقريحة: “لا يفوتني أن أهنئكم بمناسبة إحياء بلادنا للذكرى الـ64 لعيد الاستقلال، هذه الذكرى التاريخية الخالدة التي تعيد إلى أذهاننا الانتصار العظيم على المستعمر الغاشم”.

وأضاف أن الاحتفال بهذه المناسبتين التاريخيتين يأتي في وقت يشهد فيه العالم “تحولات جيوسياسية متسارعة وخطيرة، تتسم بعودة خيار الحرب والتدخلات العسكرية، وتراجع مكانة المنظمات متعددة الأطراف، وتجاهل قواعد القانون الدولي، بما يؤثر على سيادة الدول وخياراتها الوطنية”.

وشدد رئيس أركان الجيش على أن “التحديات الراهنة تتطلب من الجميع رفع الوعي باحترافية عالية واستباقية متبصرة، لفهم التداعيات العميقة لهذه التحولات على دول الجنوب”.