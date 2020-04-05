حصيلة حالات الشفاء وصلت إلى 90 حالة. [رويترز]

شهدت الجزائر تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصحية في الجزائر، اليوم الأحد، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات بواقع 22 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار قوله، إن 69 إصابة جديدة بالمرض سُجِلت في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 1320 حالة.

ويُشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، حيث سجلت في البلاد يوم 3 أبريل 185 حالة جديدة و4 أبريل 80 مصابا.

ونوه فورار بأن عدد المتوفين بالفيروس ارتفع بواقع 22 حالة إلى 152 شخصا، بعد أن سجلت أمس السبت زيادة بـ25 وفاة جديدة.

وأضاف أن حصيلة حالات الشفاء وصلت إلى 90 حالة، بينما تخضع 626 حالة للعلاج وفقا لبروتوكول “كلوروكين”.

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