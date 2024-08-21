الجزائر ترسل ناقلة محملة بـ «30 ألف طن فيول» إلى لبنان

أعلنت شركة “سوناطراك” الوطنية الجزائرية، “أن ناقلة “عين أكر” المحملة بمادة الفيول ستبحر إلى لبنان مساء اليوم الأربعاء”.

وقالت الشركة الجزائرية، في بيان لها، “إن هذه الناقلة النفطية ستحمل أول شحنة تقدر بـ30 ألف طن من مادة الفيول كمرحلة أولى”.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، منها جريدة الشروق، “يأتي إرسال الناقلة تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أمر بإمداد لبنان بالكميات اللازمة من مادة الفيول من أجل تشغيل محطات الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في البلاد”.

وقبل أيام، أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان”، “توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في البلاد، بسبب عدم تأمين مادة “الغاز أويل”.