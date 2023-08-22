الجزائر ترفض طلب باريس استخدام أجوائها لشن عملية عسكرية على النيجر

أعلنت السلطات الجزائرية رفض الطلب الفرنسي بالسماح للطائرات الفرنسية باستخدام المجال الجوي الجزائري تحسبا لعملية عسكرية وشيكة في النيجر.

وذكرت الإذاعة الجزائرية على موقعها مساء الإثنين، أنّ فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر والمتعلقة بتدخل عسكري في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم.

وأفادت الإذاعة بأنّ التدخل العسكري بات وشيكا والترتيبات العسكرية جاهزة، موضحة أنّ الجزائر كانت دائما ضد استعمال القوة، ولم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر، وردها كان صارما وواضحا.

ومن اللافت أن الإذاعة الجزائرية هي المصدر الحكومي الوحيد الذي نشر الخبر، وتداولته وسائل إعلام محلية الثلاثاء نقلا عنها، مثل صحيفتي «الخبر» خاصة الناطقة بالعربية و«لوسوار» خاصةالناطقة بالفرنسية.

فيما لم يصدر تعليق فوري فرنسي بشأن ما أوردته الإذاعة الجزائرية، غير أن هذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها الجزائر عبور الطائرات الفرنسية لأجوائها.