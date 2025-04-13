الجزائر ترفع صادراتها من الغاز إلى بلد أوروبي

استعادت الجزائر الصدارة في قائمة أكبر مصدري الغاز إلى إسبانيا خلال شهر مارس، بعد أن تراجعت إلى المرتبة الثانية في شهري يناير وفبراير الماضيين.

وبحسب بيانات رسمية نشرتها منصة “الطاقة”، “بلغت صادرات الجزائر من الغاز إلى إسبانيا في مارس الماضي 12.21 تيراواط/ساعي، وهو ما يعادل 33.4% من إجمالي صادرات إسبانيا من الغاز”.

ووفق البيانات، “شهدت صادرات الغاز الطبيعي الجزائري عبر أنبوب “ميد غاز” إلى إسبانيا الشهر الماضي زيادة قدرها 0.8 تيراواط/ساعي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت صادرات مارس 2024 قد بلغت 9.51 تيراواط/ساعي”.

وأفادت البيانات “بعودة شحنات الغاز المسال الجزائري إلى إسبانيا في مارس بعد توقف دام منذ ديسمبر 2024، وكذلك في شهري يناير وفبراير 2025 بسبب أعمال الصيانة في محطة آرزيو”، كما “وصلت شحنات الغاز المسال في مارس 2025 إلى 2.70 تيراواط/ساعي، مقارنة بـ3.52 تيراواط/ساعي في الشهر ذاته من العام الماضي”.

ووفق البيانات، “سجّلت واردات إسبانيا من الغاز في مارس 2025 ارتفاعًا هائلًا بنحو 39% على أساس شهري، بعد أن تراجعت لمدّة وجيزة في شهر فبراير السابق”.

ووفق بيانات حديثة حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، “بلغت واردات إسبانيا من الغاز (الطبيعي والمسال) نحو 36.53 تيراواط/ساعة في الشهر الماضي، مقارنةً بـ26.32 تيراواط/ساعة في فبراير 2025، و29.12 تيراواط/ساعة في مارس2024”.