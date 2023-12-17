الجزائر تستضيف قمة الدول المصدرة للغاز في فبراير القادم

أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب،أن بلاده ستحتضن القمة السابعة لرؤساء و حكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، من 29 فبراير إلى 2 مارس 2024.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عرقاب قوله إن “تنظيم حدث بهذه الأهمية في الجزائر في ظرف خاص جدا يتميز بالأهمية الجوهرية للغاز في الأمن الطاقوي والانتقال الطاقوي، يعكس الدور الهام الذي تلعبه الجزائر ضمن منتدى الدول المصدرة للغاز كونها عضو مؤسس و على الساحة الطاقوية الدولية كممون موثوق للطاقة”.

وأشار عرقاب إلى أن القمة ستدعم “الحقوق السيادية للبلدان الأعضاء على مواردهم من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي”.

ولفت إلى أنه يجري حاليا مناقشة الوثيقة الختامية لهذا الحدث ضمن فريق العمل الخاص رفيع المستوى التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي تترأسه الجزائر، والذي “سيعكس أهداف ورؤية المنتدى و المتمثلة في جعل الغاز الطبيعي المورد الأساسي لتنمية شاملة و مستدامة”.

وتشارك بهذه القمة كل من الجزائر و بوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيتي وتوباغو و الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا، كدول أعضاء إضافة إلى 7 مراقبين هم أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا والموزمبيق والبيرو.