الجزائر تستلم أول شحنة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي

وصلت مساء الجمعة، أول شحنة من اللقاح الروسي سبوتنيك V إلى الجزائر، فيما ستصل شحنة ثانية من لقاح أسترازينيكا بعد غد الأحد، فيما ستبدأ عملية التلقيح اليوم السبت، في ولاية البليدة، 50 كيلومتراً جنوبي العاصمة الجزائرية.

وبحسب ما أفاد موقع “العربي الجديد، فقد وصلت شحنة اللقاح على متن طائرة عسكرية مجهزة خصيصاً لنقل اللقاح تابعة للقوات الجوية، ونزلت في القاعدة الجوية بوفاريك قرب العاصمة الجزائرية، حيث كان في استقبالها وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، والمتحدث باسم الحكومة وزير الاتصال عمار بلحيمر، ومدير معهد باستور فوزي درار.

وحرصت السلطات على وصول اللقاح في موعده الذي حدده الرئيس عبد المجيد تبون، والذي كان تعهد بتوريد اللقاح وبدء التلقيح خلال شهر يناير الجاري، وقال وزير الاتصال عمار بلحيمر أن شحنة ثانية من لقاح استرازينيكا أوكسفورد ستصل الأحد إلى الجزائر، على أن يتبعها في الأيام القادمة شحنات إضافية من اللقاح الصيني، وشحنات من الهند وبلدان أخرى إلى غاية تغطية كافة الاحتياجات الوطنية.

وأعلن بلحيمر أن عملية التلقيح ستبدأ اليوم السبت، في ولاية البليدة، من أكثر الولايات تضرراً مع بداية انتشار الفيروس في الجزائر، مشيراً الى أن العملية ستشمل في المرحلة الأولى الفئات الأكثر عرضة للإصابة أو نقل العدوى، وهم الأطقم الطبية وعمال قطاع الصحة وأفراد الأمن، والمسنون، على أن تشمل بدءاً من الأحد المقبل أفراد الدفاع المدني وقطاع التعليم والأئمة والمسؤولين السياسيين والصحافيين.

وذكر بلحيمر أن “هدف السلطات هو حماية مختلف أفراد الشعب مهما كانت التكلفة لأن صحة المواطن لا ثمن لها”، وجدد دعوته للمواطنين بضرورة مواصلة الالتزام بإجراءات الحماية والتباعد الاجتماعي بالموازاة مع الجهود الرامية لاقتناء اللقاح.

وسجلت آخر الإحصائيات في الجزائر 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وثلاث وفيات جديدة سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة، في مقابل 211 حالة تعاف، فيما يبقى 40 مصاباً يتواجدون في العناية المركزة.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلن إيغور بيلياف سفير روسيا في الجزائر، اليوم السبت، أن موسكو جاهزة للتعاون مع الحكومة الجزائرية من أجل تمكينها من إنتاج لقاح “سبوتنيك V” محليا، وذلك غداة وصول أول شحنة منه إلى البلاد.

وقال في حديث أجرته معه قناة “النهار” التلفزيونية الجزائرية: “إذا أبدت الجزائر رغبة في إنتاج اللقاح الروسي محليا مستعدون لتقديم المساعدة وتسليم تكنولوجيا اللقاح.. إلى الجزائر، وسجلنا لقاحين لحد الساعة يتم العمل على تطويرهما”.

كما أوضح بيلياف أن “اللقاح الروسي فعال جدا، وتخزينه لا يتطلب أمرا كبيرا مثل لقاحات أخرى تتطلب شروط حفظ في دراجة حرارة (- 70) درجة”.

يُذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد سجلت لقاح “سبوتنيك V” في أغسطس 2020، وقام بتطوير هذا اللقاح الأول في العالم للوقاية من “كوفيد – 19″، مركز “غاماليا” المتخصص.

يشار أيضا إلى أن لقاح “سبوتنيك V” تم تحضيره على منصة الفيروس الغدي البشري، ويتميز بالأمان وعدم وجود مضاعفات سلبية على المدى الطويل، وتزيد فعالية هذا اللقاح عن 90%، إذ يوفر حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

وتصل فعالية “سبوتنيك V” الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.