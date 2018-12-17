الجزائر تسحب مسحوق عصير لاحتوائه على مادة مخدرة

وشرعت الوزارة، اليوم الأحد، بسحب مسحوق العصير الجاهز للعلامة التجارية (أميلا) من السوق مع تجميد نشاط الشركة المنتجة له الكائن مقرها ببوفاريك في محافظة البليدة (جنوبي العاصمة).

وجاءت هذه التدابير بحسب مدير “الرقابة وقمع الغش” بوزارة التجارة عبدالرحمن بن عزيز، بعد مراسلة من مديرية التجارة لمحافظة البيض (جنوب غرب)، تعلم فيها بتواجد مادة محظورة تسمى “البيرازول” ضمن مكونات هذا المسحوق.

وأعلنت الوزارة “حالة التأهب” وقامت فور تبليغها بـ “تجميد” نشاط الشركة والبدء في إجراءات سحب المسحوق من السوق؛ لغرض إجراء التحقيقات اللازمة حول تركيز هذه المادة في المنتوج، وفق بن عزيز.

مضيفاُ أن مادة “البيرازول” التي تصنف ضمن الكحوليات “ليست محظورة” في حد ذاتها، وإنما تتحول إلى مادة خطيرة على الصحة العامة إذا كان تركيزها يتخطى الكميات المسموح بها.

ومنذ 3 أيام، تناقلت وسائل إعلام جزائرية أخبارًا حول استعمال المسحوق “أميلا” من طرف تلاميذ المدارس، عبر استنشاقه كمادة مخدرة، وذلك في عدة محافظات بالبلاد.

وكشف مسؤول وزارة التجارة الجزائرية عن تحاليل تجرى حاليًا على المسحوق؛ لتحديد نسبة مادة “البيرازول”.

وقال بن عزيز: “في حال صدور نتائج تحاليل تؤكد أن المادة تشكل خطرًا على الصحة العامة، ستجمد الوزارة إنتاجها نهائيًا”.