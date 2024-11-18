الجزائر تسحق ليبيريا بخماسية في تصفيات كأس إفريقيا

تغلب المنتخب الجزائري لكرة القدم على ضيفه الليبيري بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت اليوم الأحد لحساب الجولة السادسـة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل أهداف “الخضر” كل من عيسى ماندي ورياض محرز وبغداد بونجاح وأمين غويري وعمورة في الدقائق 20، 29، 64، 74 و89 تواليا.

بينما أحرز سامبسون دويه هدف ليبيريا الوحيد في الدقيقة السادسة.

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 16 نقطة ليتأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، في صدارة المجموعة الخامسة، بحصيـلة خمسة انتصارات وتعادل واحد.

في المقابل، تجمد رصيد ليبيريا عند أربع نقط في المركز الرابع الأخير ولن يشارك في العرس الإفريقي المقبل.

وحضر المباراة 50 ألف متفرج في ملعب تيزي وزو، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة بالمغرب.