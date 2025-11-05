الجزائر تصدر تشريعاً شاملاً لتنظيم استخدام «الطائرات بدون طيار»

أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، بالتعاون مع وزارتي البريد والمواصلات والنقل، قراراً وزارياً جديداً ينظم استخدام الطائرات بدون طيار في البلاد، ليكون هذا التشريع أول إطار شامل يحدد شروط وآليات الترخيص لهذه المنظومات الجوية.

أهم نقاط القرار

الجهة المخوَّلة بالترخيص:المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار التراخيص لجميع الطائرات بدون طيار، سواء كانت للأغراض الترفيهية، المهنية، أو التابعة للدولة في مهام الأمن والإنقاذ ومكافحة الحرائق، بحسب صحيفة الشروق. شهادات المصادقة: شهادة المصادقة للنوع: للمنظومات المصنعة بشكل تسلسلي.

للمنظومات المصنعة بشكل تسلسلي. شهادة المصادقة المحدودة: للمنظومات المصنعة بشكل خاص.

جميع الطائرات يجب أن تخضع لشهادة تثبت مطابقتها للنظام المعمول به. تصنيف الطائرات: الفئة الترفيهية والمنافسات.

الفئة المهنية والخاصة.

الفئة التابعة للدولة لمهام الأمن والإنقاذ. متطلبات التقديم:

يجب على المتقدمين تقديم ملف تقني مفصل يشمل: دليل الطيران وتعليمات الصيانة.

شهادة المطابقة من بلد التصنيع.

نسخة من الترخيص الساري المفعول. المهلات الزمنية: الرد على اكتمال الوثائق خلال 15 يوماً.

البت النهائي في الطلب خلال 60 يوماً من تاريخ قبول الملف.

كما يمكن للمركز إرسال ممثلين لفحص الطائرة ميدانياً عند الضرورة. المعايير التقنية: أنظمة اليقظة الجغرافية.

أنظمة التعريف الإلكتروني.

التوافق مع قواعد الاتصالات الإلكترونية.

يمكن للمركز فرض شروط إضافية لدواعي السلامة والأمن قبل منح المصادقة النهائية. في حال الرفض: يتم إبلاغ صاحب الطلب بقرار مسبب قانوناً.

يجب إخطار المركز بأي قرارات منع أو قيود تفرضها سلطات بلد المنشأ أو أي معلومات جديدة قد تؤثر على التقييم التقني. المنظومات المحلية:

المنظومات المصممة محلياً من قبل المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الدفاع يجب أن تحصل على معادلة مصادقة من المركز الوطني قبل تسويقها.

يهدف هذا القرار إلى تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار وضمان سلامة المستخدمين والمجتمع، مع توفير إطار قانوني واضح لمراقبة الطائرات الموجهة للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء.