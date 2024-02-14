الجزائر تعلن توجهها لإقامة مناطق حرة مع دول الجوار

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، توجه بلاده لإقامة مناطق حرة مع دول الجوار من بينها ليبيا.

وقال تبون في كلمة له عبر تقنية الفيديو ألقاها اليوم بمناسبة الاجتماع ال 41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (نيباد)، إن الجزائر ستعرف في 2024، إنشاء مناطق حرة للتبادل بينها وبين أشقائها، بداية بموريتانيا ، ثم دول الساحل، مالي والنيجر، بالإضافة إلى دولتي تونس وليبيا.

وأكد تبون تمسك الجزائر بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القاري، والعمل لتحسين مستوى كفاءة عمليات التكامل الاقتصادي الإفريقي، موضحا

أن هذا التكامل يتعلق بتحسين البنية التحتية من خلال زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الموارد الوطنية.

ولفت تبون إلى ضرورة استخدام صناديق تطوير البنية التحتية الإقليمية والعالمية وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، داعيا لتحسين الشبكات الإقليمية للإنتاج والتجارة من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية، بالإضافة إلى استمرار المساعي لتعزيز دور القطاع الصناعي والانخراط في سلاسل القيمة المضافة عالميا، عبر تحفيز تنوع الصناعات الإفريقية.