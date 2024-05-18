الجزائر تعلن عن “الممر الجنوبي H2” لنقل الهيدروجين من الجزائر إلى ألمانيا

أعلنت الجزائر أنها، ستشارك في حوار استراتيجي مع الشركاء الأوروبيين بشأن إنشاء “الممر الجنوبي H2″، لنقل الهيدروجين المتجدد المنتج في الجزائر إلى ألمانيا عبر تونس وإيطاليا والنمسا.

وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري, محمد عرقاب, إن بلاده ستصبح مزودا رئيسيا في مجال الهيدروجين, لاستحواذها على الكثير من القدرات والمزايا التي تؤهلها لأن تكون رائدة في هذا المجال، مشيرا من جهة اخرى الى أهمية النموذج الطاقوي الوطني الذي يجري اعداده.

وذكر بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أن “عرقاب” أكّد أمام المنتدى الدولي “نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية و”سوسيوثقافية” جديدة في منطقة المتوسط، في سورينتو الإيطالية، أمس الجمعة، أن الجزائر تعمل بحزم على تعزيز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي سيربط نيجيريا بساحل البحر الأبيض المتوسط, مرورا بالجزائر والنيجر, من خلال الربط مع شبكة الغاز الجزائرية.

وأكد عرقاب أن هذا المشروع ”سيساهم مساهمة كبيرة في إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا, وبالتالي تعزيز أمن الطاقة في الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط, و يدعم أيضا التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان العبور.