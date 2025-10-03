الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة إلى أوروبا

تمكنت فرقة البحث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في عين تموشنت غرب الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى أوروبا.

وذكرت صحيفة “النهار” المحلية أن الشبكة تضم 6 وحدات تهريب نشطة، وأسفرت عملية أمنية محكمة عن توقيف 23 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 17 و53 عامًا، بينهم قاصر واحد، و16 منظما، و14 ممن لهم سوابق قضائية ومطلوبون بأمر قبض.

وتم ضبط 4 سيارات سياحية وقارب صلب مزود بمحركين قويين، بالإضافة إلى 22 هاتفًا نقالًا و7 صفائح بنزين بسعة إجمالية تبلغ 70 لترًا، ومبالغ مالية باليورو والدينار الجزائري.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة العامرية، ووجهت لهم تهم تتعلق بمغادرة التراب الوطني عبر منافذ غير قانونية، وتعريض حياة قاصر للخطر، وجناية تهريب المهاجرين.