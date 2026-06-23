الجزائر «تقلب الطاولة» وتُنهي مشوار الأردن في كأس العالم

أبقى المنتخب الجزائري على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومثيراً على نظيره الأردني بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب “سان فرانسيسكو باي أرينا” ضمن منافسات المجموعة العاشرة من البطولة.

وشهد اللقاء صراعاً قوياً بين المنتخبين اللذين دخلا المباراة تحت ضغط كبير بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية، ما جعل الفوز الخيار الوحيد للإبقاء على آمالهما في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

ورغم المحاولات الجزائرية المبكرة لفرض سيطرتها على مجريات اللعب، فإن المنتخب الأردني أظهر انضباطاً دفاعياً كبيراً ونجح في إغلاق المساحات أمام الهجوم الجزائري، قبل أن يتمكن من خطف هدف التقدم في الدقيقة السادسة والثلاثين.

وجاء الهدف الأردني بعد هجمة منظمة وصلت خلالها الكرة إلى لاعب الوسط نزار الرشدان، الذي أطلق تسديدة قوية ومتقنة استقرت في الشباك، مانحاً منتخب “النشامى” أفضلية مهمة قبل نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كثف المنتخب الجزائري ضغطه الهجومي بحثاً عن العودة في النتيجة، وفرض سيطرة شبه كاملة على مجريات اللعب، وسط تراجع أردني للحفاظ على التقدم.

وأسفر الضغط الجزائري المتواصل عن هدف التعادل في الدقيقة التاسعة والستين، عندما ارتقى المهاجم نذير بن بوعلي لكرة ركنية وحولها برأسه داخل المرمى، معيداً المباراة إلى نقطة البداية ومشعلاً حماس الجماهير الجزائرية.

واستمرت أفضلية “محاربي الصحراء” خلال الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح المهاجم أمين غويري في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية والثمانين، مستغلاً كرة داخل منطقة الجزاء ليحولها إلى الشباك ويمنح الجزائر انتصاراً ثميناً قلب به موازين المباراة.

وبهذا الفوز، أنعش المنتخب الجزائري آماله في مواصلة المشوار بالمونديال، فيما انتهت رسمياً آمال المنتخب الأردني في المنافسة على التأهل بعد تلقيه الخسارة الثانية توالياً في البطولة.

وأظهر المنتخب الجزائري شخصية قوية خلال المواجهة بعدما تمكن من العودة في النتيجة رغم التأخر، ليؤكد قدرته على المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، في وقتٍ تلقى فيه المنتخب الأردني ضربة مؤلمة بعد اقترابه من تحقيق فوزه الأول قبل أن يخسر النقاط كاملة في الدقائق الحاسمة.