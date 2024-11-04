الجزائر تكشف كتلة الرواتب والأجور لعام 2025

كشف وزير المالية الجزائري عزيز فايد، “عن كتلة الأجور ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل 2025”.

ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية، “أن مشروع قانون المالية تضمن 5843 مليار دينار جزائري كتلة الأجور”.

وأوضح الوزير الجزائري “أن كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بلغت 1276 مليار دينار جزائري وهو ما يمثل 43.79 % من ميزانية الدولة، بارتفاع بلغ 598 مليار دينار وزيادة 11.4% مقارنة بسنة 2024”.

وأوضح وزير المالية، أن “قيمة صادرات المحروقات ستبلغ 43.73 مليار دولار أمريكي في سنة 2025. و43.49 مليار دولار أمريكي في سنة 2026 و 41.18 مليار دولار أمريكي في سنة 2027. كما أنه تم تسجيل عمليات جديدة بعنوان السنة المالية 2025. ورخصة التزام بـ 1844 مليار دينار جزائري واعتمادات دفع قدرت بـ 1446 مليار دينار جزائري”.

يذكر أن الجزائر جاءت في المركز الثاني بقائمة بنك “أفريكسيم” للدول الأفريقية حسب حجم احتياطياتها من العملات الأجنبية في العام 2024، بقيمة 70.3 مليار دولار.