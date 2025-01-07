الجزائر تنعي أسطورة الملاكمة «ولد مخلوفي»

توفي اليوم الثلاثاء، أسطورة الملاكمة الجزائري عبد القادر ولد مخلوفي، عن عمر ناهز 80 عاما.

ونعى الاتحاد الجزائري للملاكمة، مخلوفي، حيث كتب في تدوينة نشرها على حسابه في موقع “فيسبوك”: “ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة أسطورة الملاكمة الجزائرية والإفريقية والعربية، عبد القادر ولد مخلوفي عن عمر 80 عاما”.

وأضاف: “وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم السيد عبد القادر عباس رئيس الاتحاد الجزائري للملاكمة، وكل أعضاء مكتبه وعائلة الفن النبيل في الجزائر بأحر التعازي، لعائلة الفقيد داعين الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته”.

ويعد الراحل ولد مخلوفي، “أفضل ملاكم أنجبته الجزائر، حيث يمتلك رصيدا معتبرا ومشرفا من الألقاب في مسيرته، إذ توج عميد الملاكمة الجزائرية بطلا لإفريقيا (1973 -1977)، كما كان وصيف بطل العالم عام 1975 للمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، وأشرف ولد مخلوفي بعد اعتزالها على تدريب المنتخب الجزائري للملاكمة ما بين العامين 1979 و1983”.

🔴تعـــــــــــــــزية:🥊🥊 #ببالغ الحزن و الأسى تلقينا خبر وفاة أسطورة الملاكمة الجزائرية و الأفريقية والعربية، "عبد… تم النشر بواسطة ‏الاتحادية الجزائرية للملاكمة الصفحة الرسمية‏ في الثلاثاء، ٧ يناير ٢٠٢٥