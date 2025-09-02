الجزائر تواجه أسوأ موجة حرائق غابات.. 36 حريقًا وتضرر 6 آلاف شخص

شهدت الجزائر موجة حرائق غابات غير مسبوقة، إذ رصدت السلطات اندلاع 36 حريقًا خلال 24 ساعة فقط، تمكنت فرق التدخل من السيطرة على الغالبية العظمى منها، حسب ما أعلنته المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلت صحيفة “النهار” الجزائرية.

وأكدت الحماية المدنية إخماد 33 حريقًا بشكل كامل، بينما تتواصل جهود الإطفاء في بؤرتين، ووُضعت بؤرة أخرى تحت الحراسة في ولاية سوق أهراس، في ظل تحذيرات من إمكانية تجدد اشتعال بعض الحرائق في حال تغير الظروف المناخية.

وشملت الحرائق غابات وأحراشًا في عدة ولايات أبرزها قالمة وباتنة وبجاية وسطيف وسكيكدة وميلة وبومرداس، وغطت مناطق جبلية وحرجية كثيفة، ما استدعى تدخلًا واسع النطاق من فرق الإطفاء. وقد أدى الوضع إلى تضرر نحو 6 آلاف شخص، بينهم سكان من القرى والمناطق المحاذية للغابات المشتعلة، حسب ما أوردت المصادر الرسمية.

وأكدت الحماية المدنية أن أعوانها، مدعومين بوسائل برية وجوية، واصلوا العمل على تطويق بؤر الحرائق المتبقية ومنع تجددها، مع وضع المناطق المتضررة تحت المراقبة المستمرة، لتقليل الخسائر البشرية والمادية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ما يزيد من خطورة اندلاع الحرائق ويستدعي اليقظة المستمرة لدى السكان والسلطات على حد سواء، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الموجة قد يؤدي إلى خسائر أكبر في الغطاء النباتي والحياة البرية.