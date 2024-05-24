الجزائر توقع عقدا لتعزيز إنتاج أكبر حقل في القارة الإفريقية

أفادت شركة “سوناطراك” الجزائرية، أنه وقعت “عقدا مع شركتين أمريكية وإيطالية لبناء منشآت لتعزيز الإنتاج في حقل الغاز “حاسي الرمل”، الذي يعد أكبر حقل للغاز في الجزائر والقارة الإفريقية”.

وذكرت الشركة الجزائرية، في بيان، “بأنها وقعت عقدا مع “مير تكنيمونت” الإيطالية و”بيكر هيوز” الأمريكية لإنشاء 3 محطات معالجة للغاز بحقل “حاسي الرمل”.

وبحسب الشركة، “تهدف الخطوة لعدم استنزاف احتياطيات الحقل والحفاظ على إنتاج الغاز عند مستوى 188 مليون متر مكعب يوميا، وتلبية احتياجات السوق المحلية واحترام التزامات “سوناطراك” التجارية الدولية”.

ووفق بيان الشركة، “يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل وتتراوح مراحل تنفيذه بين 33 و39 شهرا، ومن المخطط إطلاق المرحلة الأخيرة في أبريل 2027″، وتبلغ تكلفته الإجمالية 2.3 مليار دولار”.