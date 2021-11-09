الجزائر تُؤكد استمرار دعمها لجهود استقرار ليبيا

أعلن النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، استمرار دعم الجزائر لاستقرار وأمن ليبيا ووحدة ترابها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، عقب لقائه والوفد المرافق له، رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، في العاصمة الجزائر.

وأكد الكوني، بأن الرئيس تبون حريص على أن يعمل الشعب الليبي على تعزيز اللحمة الوطنية في ليبيا استرشادا بالنهج الذي سارت عليه بلاده وتجاوزت المحن التي مرت بها، وبالعزيمة والنضال الذي أنتج نخب سياسية استطاعت قيادة دفة البلاد والوصول بها إلى بر الأمان، آملاً في نجاح الاستحقاق الانتخابي الذي يُمهد لاستقرار ليبيا حتى تنعم بالازدهار والتنمية.

هذا وكان النائب قد وصل رفقة رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من الضباط، إلى لجزائر صباح أمس الاثنين، في زيارة عمل التقى خلالها رئيس وأعضاء مجلس الأمة الجزائري الذين أشادوا بالخطوات التي اتخذها النائب فيما يخص ملف الانتخابات، وتأكيده إجرائها في 24 ديسمبر القادم، واستعداد الجزائر لدعم الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته بإجراء الانتخابات في موعدها.