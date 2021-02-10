الجزائر تُؤكد تضامنها الثابت مع الشعب الليبي

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 22:49 | آخر تحديث: 10 فبراير 2021 - 22:50 نُشر: الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 22:49
ليبيا
رويترز
وزير خارجية الجزائر يؤكد تضامن بلاده الثابت مع الشعب الليبي

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الأربعاء، تضامن بلاده الثابت مع الشعب الليبي وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد دبيبة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأبدى بوقدوم في تغريدة عبرر حسابه الشخصي على تويتر، ترحيبه بهذا الاتصال، مؤكدا استعداد الجزائر للتعاون والعمل معا لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

وشدّد بوقدوم على تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي الشقيق وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية.

كما تواصل الوزير هاتفياً في وقت لاحق، عضو المجلس الرئاسي المنتخب موسى الكوني.

وقال بوقدوم في تغريدة: “عبرت له عن استعدادنا الكامل للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا مؤكدا على تضامن الجزائر الدائم مع الشعب الليبي الشقيق”.

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الأربعاء، تضامن بلاده الثابت مع الشعب الليبي وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد دبيبة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأبدى بوقدوم في تغريدة عبرر حسابه الشخصي على تويتر، ترحيبه بهذا الاتصال، مؤكدا استعداد الجزائر للتعاون والعمل معا لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

وشدّد بوقدوم على تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي الشقيق وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية.

كما تواصل الوزير هاتفياً في وقت لاحق، عضو المجلس الرئاسي المنتخب موسى الكوني.

وقال بوقدوم في تغريدة: “عبرت له عن استعدادنا الكامل للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا مؤكدا على تضامن الجزائر الدائم مع الشعب الليبي الشقيق”.

آخر تحديث: 10 فبراير 2021 - 22:50
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