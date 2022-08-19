الجزائر تُؤكد دعمها لجهود البعثة الأممية في ليبيا

التقى القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، سفير الجزائر في ليبيا سليمان شنين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات السياسية والأمنية في ليبيا وبحثا سبل تجاوز الجمود السياسي الحالي، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على فيسبوك.

وأعرب السفير شنين عن دعم الجزائر لجهود بعثة الأمم المتحدة في تسهيل الحوار بقيادة وملكية ليبية، في سبيل رسم الطريق نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

من جانبه أشاد زينينغا بالمشاركة البناءة للجزائر لتعزيز الاستقرار والوحدة في ليبيا، وفق قوله.