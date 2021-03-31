الجزائر تُؤكد دعمها للسلطات الليبية من أجل توحيد المؤسسات

أكدت الجزائر، اليوم الأربعاء، دعمها للسلطات الليبية الجديدة من أجل توحيد المؤسسات وتنظيم الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن “بوقدوم أكد خلال اتصال أجراه الثلاثاء مع المنقوش دعم الجزائر للسلطات الليبية الجديدة في مساعيها لتوحيد المؤسسات وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية”.

وأضاف البيان أن الجانبين “أعربا عن العزم المشترك على بعث ديناميكية أكبر في التعاون بين البلدين”.