الجزائر تُجدد دعمها اللامحدود لليبيا وإعادة بناء الدولة

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون, أمس الأربعاء، بمقر الرئاسة في العاصمة الجزائر، عبد الله اللافي وموسى الكوني، نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية: “استقبل اليوم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, السيدين عبد الله اللافي وموسى الكوني, نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي اللذين يؤديان زيارة للجزائر على رأس وفد هام، وشكل اللقاء فرصة لاستعراض آخر تطورات الشأن الليبي، لاسيما تسيير المرحلة الانتقالية وفق خارطة الطريق المتفق عليها”.

وأكد الرئيس الجزائريبالمناسبة، دعم الجزائر اللامحدود للإخوة الليبيين في إعادة بناء الدولة الليبية، بما يحفظ سيادتها ووحدتها، مجددا استعداد الجزائر لاحتضان لقاءات المصالحة الوطنية، استجابة لطلب الأشقاء الليبيين.

وكان الرئيس تبون قد أعلن في مقابلة متلفزة أن الجزائر تقف مع شقيقتها ليبيا ولن ينسى الشعب الجزائري وقوف شقيقه الشعب الليبي أثناء مقارعة الاستعمار الفرنسي الذي توج بالاستقلال، وأن الجزائر تعلن استعدادها لاحتضان لقاءات المصالحة بين الليبيين “لدعم الحل السياسي للأزمة في البلاد، وتأكيد الدعم اللامحدود لليبيا في إعادة بناء الدولة، بما يحفظ سيادتها ووحدتها”.