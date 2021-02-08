الجزائر تُجدد موقفها الداعم للشعب الفلسطيني

جدد وزير الشؤون الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم، موقف الجزائر الثابت واللامشروط الداعم للشعب الفلسطيني.

وفي كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في العاصمة المصرية القاهرة، أكد الوزير الجزائري موقف بلاده الثابت واللامشروط الداعم لحق الشعب الفلسطيني في استرجاع كافة حقوقه المغتصبة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، على أساس مبادرة السلم العربية.

وأشار بوقادومإلى أن “القضية الفلسطينية عاشت أصعب فتراتها في المرحلة الأخيرة، ومن الضروري استعادة زمام المبادرة من أجل توفير الظروف الملائمة لإعادة بعث مسار المفاوضات على أساس مرجعيات السلم المتوافق عليها دوليا، ووفقا للوائح الأممية ومبادئ الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلم العربية”.