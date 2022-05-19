الجزائر تُجدّد دعمها لإجراء الانتخابات الليبية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، بمقر المفوضية في طرابلس، سفير دولة الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي الليبي محلياً ودولياً, و سبل تدعيم المقترحات و المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.

من جهته أعرب السفير سليمان شنين)عن دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي ورغبته الأكيدة في إنجاز انتخابات حرة تعود بالسلم و الاستقرار على ليبيا والمنطقة العربية، مثمناً في ذات الوقت جهود المفوضية والمهنية التي اتسمت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.

هذا ورافق رئيس مجلس المفوضية السفير والوفد المرافق له، في جولة تفقدية لمقر المفوضية مطلعاً على تجهيزاته ومرافقه والإنشاءات الجديدة التي تضمنها المقر، وأشاد شنين بمستوى جاهزية المفوضية والجهود المبذولة في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات التي تؤسس لمرحلة هامة من تاريخ ليبيا، وفق قوله.