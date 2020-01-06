الجزائر تُدين بـ«قوة» قصف الكلية العسكرية بطرابلس

دعت الجزائر إلى تغليب المصلحة العليا والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطني. [وكالة الأنباء الجزائرية]

أدانت الجزائر بـ”قوة” القصف الذي استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس من قِبل الطيران الإماراتي المُسيّر الداعم لحفتر، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من طلبة الكلية.

ودعت الجزائر إلى تغليب المصلحة العليا والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطني الشامل في هذا البلد الشقيق والجار, بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الاثنين.

وجاء في البيان:

الجزائر تدين بقوة القصف الذي استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس وخلف العديد من الضحايا، وتعتبر أن مثل هذه الأعمال، مهما كانت الأطراف الضالعة فيها، من شأنها أن تنمي الأحقاد وتزيد الأزمة عمقا وتعقيدا.

وأضف البيان: