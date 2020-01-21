الجزائر.. تُرسل مساعدات إنسانية للشعب الليبي

100 طن من المواد الأساسية للشقيقة ليبيا [انترنت]

أعلنت الجزائر إرسالها قافلة مساعدات إنسانية إلى ليبيا تحمل 100 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأخرى، من مطار “بوفاريك” العسكري.

وتحدثت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس ، التي أعطت إشارة انطلاق قافلة المساعدات في تصريح صحفي،المساعدات التي يقدمها الشعب الجزائري مساعدات تلقائية، وليس لها أي دوافع سياسية” و تتكون من مواد غذائية ومياه معدنية وأدوية وأفرشة ومولدات كهربائية مقدمة من الحكومة الجزائرة للشعب الليبي مضيفاً أن “هناك تاريخا وعلاقات عائلية ونسب، بالإضافة إلى مناطق حدودية بين البلدين”.

وأضافت بن حبيلس أن “الجزائر تحترم الليبيين وقراراتهم، وأن الأزمة داخلية وأن الليبيين وحدهم من يتصرفون لحلها كما أرادوا”

وأشارت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، أن هذه المهمة تأتي بعد تكليف الحكومة بالعملية الانسانية، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، تجمعه بالهلال الأحمر لجزائري اتفاقية شراكة وتعاون.