الجزائر تُعلق على التطبيع بين المغرب وإسرائيل

رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، أكد اليوم السبت، أن “الجزائر مستهدفة من جهات خارجية”، مضيفا أن “الكيان الصهيوني بات على حدود البلاد”.

ونقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية” عن جراد قوله، في أول تعليق رسمي على تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني، “هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني إلى حدودنا في إطار مخطط خارجي لاستهداف الجزائر”.

وشدّد الوزير الجزائري، على “ضرورة تكاثف جهود كل الجزائريين لحل المشاكل الداخلية”، داعيا “المواطنين والمواطنات والطبقة السياسية والنخبة الثقافية أن تكون بالمرصاد وأن تعمل جاهدة على استقرار الوطن”.

وقال جراد: “يجب أن نحل مشاكلنا الداخلية بيننا لإيجاد أحسن طريق للخروج من هذه الأزمة ومحاولات استهداف الوطن”، مشددا على ضرورة تكاتف جهود كل الجزائريين لحل المشاكل الداخلية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، عن التوصل إلى اتفاق تاريخي لاستئناف العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية.