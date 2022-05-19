الجزائر تُعيد فتح حدودها التجارية مع ليبيا وتونس

قالت إذاعة موزاييك التونسية إن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عبد المجيد أصدر قرارا الأيّام القليلة الماضية بإعادة فتح المعابر الحدوديّة التجارّية مع تونس وليبيا.

وذكرت موزاييك، بحسب القرار الذي تحصلت عليه، أن قرار إعادة فتح الحدود مع تونس وليبيا، يأتي لتفادي عدد من الإشكاليات التي تعاني منها الشركات المصدرة في الجزائر.

ونقلت موزاييك عن مصادر مطلعة أنّ الساعات القليلة القادمة ستشهد دخول أولى الشاحنات الجزائرية عبر المعابر الحدودية التونسية.

الجدير بالذكر أن الجزائر أعلنت في مارس 2020، إقفال حدودها البرية كافة، على خلفية انتشار جائحة كورونا.