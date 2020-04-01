عربي ودولي

الجزائر تُقرر الاستعانة بالفرق الطبية العسكرية لمواجهة كورونا

عين ليبيا | نُشر الأربعاء، 1 أبريل 2020 - 09:20
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عربي ودولي
على المواطنين التحلي بالنطام للتغلب على الفيروس [ارشيف]

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على أنه تقرر الاستعانة بالفرق الطبية العسكرية لدعم الطواقم المدنية في مواجهة وباء كورونا

وحث تبون، المواطنين على التحلي “بالنظام” للمساعدة في التغلب على انتشار فيروس كورونا.

وقال تبون في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن الحكومة الجزائرية قادرة على التعامل مع الموقف، رغم التراجع في عائدات الطاقة التي تعد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

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وأشار تبون إلى أن الجزائر تمتلك القدرات الكافية للتعامل مع الأزمة. وقال إنه فيما يتعلق بالمواد الغذائية فإن المخزون يكفي خمسة أشهر على الأقل.

كما قرر تبون تمديد العطل المدرسية والجامعية بسبب كورونا، إضافة إلى منح علاوات للموظفين في قطاعات الصحة والجييش والحماية المدنية وعمال النظافة.

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