الجزائر.. حبس صحفي بتهمة «إهانة رموز ثورة التحرير»

أمر القضاء الجزائري، بوضع الصحفي سعد بوعقبة رهن الحبس المؤقت، بعد اتهامه بإهانة وقذف رموز ثورة التحرير الوطني ونشر أخبار كاذبة، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها مهدية بن بلة، ابنة الرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بلة.

وأوضح بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس أن مهدية بن بلة اتهمت الصحفي بوعقبة بـ”المساس بوالدها باعتباره رمزا من الرموز التاريخية للدولة الجزائرية” خلال لقاء صحفي، مشيرة إلى أن “اللقاء تضمن معلومات كاذبة وخاطئة ومشينة، تمس رموز الدولة ورموز ثورة التحرير الوطني، منها ادعاءات بأن زعماء الجبهة تقاسموا الأموال بطريقة غير شرعية”.

وبحسب صحيفة الشروق، فتحت النيابة العامة تحقيقًا ابتدائيًا حول الواقعة، وتمت إحالة الأطراف المعنية، بما فيهم وزارة المجاهدين التي انضمت كطرف مدني في القضية.

وأشار المصدر إلى أن متابعة الصحفي ساعد بوعقبة جاءت بموجب تهمتين:

جنحة إهانة وقذف موجّه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني.

جنحة نشر وترويج أخبار كاذبة أو مغرضة عمدًا بين الجمهور.

كما تم متابعة حراوي عبد الرحيم، مسيّر قناة Vision TV News، عن المشاركة في جنحة الإهانة والقذف نفسها، لكنه بقي طليقًا بعد إصدار قرار الحبس المؤقت بحق بوعقبة.

وتم تأجيل القضية إلى جلسة يوم 4 ديسمبر 2025، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.

هذا وتعتبر قضايا إهانة رموز الثورة الوطنية ونشر معلومات كاذبة من الملفات الحساسة في الجزائر، حيث يولي القانون حماية كبيرة لشخصيات الثورة التاريخية، ويضع عقوبات جنائية ضد من يسيء إليها أو يروج معلومات مغلوطة عنها. ويعكس هذا الإجراء القضائي حرص السلطات على حماية التراث الوطني والذاكرة التاريخية للثورة التحريرية.