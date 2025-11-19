الجزائر: حل الأزمة في مالي لا يتم إلا بالطرق السياسية السلمية

أعربت الجزائر عن انشغالها البالغ وقلقها العميق إزاء تصاعد الأخطار الإرهابية في دولة مالي، والتي وصفتها بأنها بلغت مستويات وحدوداً غير مسبوقة، مؤكدة أن حل الأزمة في هذا البلد لا يمكن أن يتم إلا عبر حوار مسؤول ومصالحة شاملة بعيداً عن أي تدخلات أجنبية، سواء سياسية أو عسكرية.

وقال أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري، في مؤتمر صحفي عقده في الجزائر العاصمة، إن الجزائر لم تنظر يوماً لأمنها واستقرارها من منظور انفرادي أو أناني، بل تتبنى منظوراً شاملاً يشمل جميع الأشقاء في منطقة الساحل الصحراوي، مشدداً على أن ما تشهده مالي من تصاعد الإرهاب يشغل الجزائر ويقلقها أكثر من غيرها، ويثير حزناً عميقاً نظراً لالتزامها التاريخي بالوقوف إلى جانب هذا البلد.

وأضاف أن الجزائر كانت ولا تزال من أشد المدافعين عن وحدة دولة مالي أرضاً وشعباً ومؤسسات، وساعية لحماية سيادتها الكاملة وحرمتها الترابية، مشيراً إلى أن تصاعد الخطر الإرهابي في مالي يعكس ما حذرت الجزائر منه سابقاً ويؤكد التحديات والرهانات غير المحسوبة التي تواجه المنطقة برمتها.

ودعا عطاف القائمين على مالي إلى إدراك ضرورة العودة إلى المسار السياسي، مؤكدًا أن الحل لا يمكن أن يكون عبر الخيار العسكري أو الأسلوب الإقصائي، بل يجب أن يقوم على الطرق السلمية والسياسية الجامعة، والحوار المسؤول والمصالحة الشاملة بين جميع أبناء البلد دون أي تمييز أو تفريق.

وأكد أن يد الجزائر تبقى ممدودة لأشقائها في مالي، معتمدة على مخزونها من الصبر والحكمة للتعامل مع كافة التحديات في جوارها، بما يضمن الاستقرار والأمن الإقليمي.